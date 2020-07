Ο Σμάιχελ δεν μπορούσε να πιστέψει το ύψος του αναπληρωματικού γκολκίπερ της Άρσεναλ! (vid)

Ο Δανός τερματοφύλακας της Λέστερ έπαιξε τον ρόλο του στην ισόπαλη (1-1) αναμέτρηση της Τρίτης στο «Έμιρεϊτς», με τον Βάρντι να πετυχαίνει το 22ο γκολ του για φέτος στο πρωτάθλημα και να διατηρεί την ομάδα του Ρότζερς στην 4άδα και το +4 από τη Γιουνάιτεντ, με ματς περισσότερο.

Στην ανάπαυλα και λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Σμάιχελ περίμενε και συνομιλούσε με έναν συμπαίκτη του, τη στιγμή που πέρασε από δίπλα του ο Ματ Μάτσεϊ.

Αυτός, έκανε τον γιο του θρυλικού παλαίμαχου πορτιέρε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μην πιστεύει πόσο ψηλός ήταν ο συνάδελφός του!

Video: Leicester goalkeeper Kasper Schmeichel reacts to how tall Arsenal goalkeeper Matt Macey actually is. [@footballdaily via Sky] #afc pic.twitter.com/IdCqhQVnoY

— afcstuff (@afcstuff) July 8, 2020