Το ταξίδι του Πάνου Ρέτσου στο Νησί έληξε σύντομα, αφού η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να μην κάνει χρήση της οψιόν αγοράς του, όμως, ο Έλληνας αμυντικός δηλώνει ευγνώμων για την εμπειρία που αποκόμισε.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο 22χρονος έστειλε το μήνυμα του αποχαιρετισμού προς τις Λεπίδες, με τη φανέλα των οποίων έπαιξε μόλις για 14 λεπτά στο FA Cup και εξέφρασε τη χαρά του για την εξάμηνη παραμονή του στο κλαμπ, την ώρα που έχει ενταχθεί και πάλι στις τάξεις της Λεβερκούζεν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ο χρόνος μου στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ολοκληρώθηκε. Χαίρομαι που έζησα την εμπειρία του να παίζω στην Premier League, για μια εξαιρετική ομάδα με τόσο υπέροχους υποστηρικτές. Σας εύχομαι καλή τύχη για το υπόλοιπο της σεζόν»

My time at @SheffieldUnited has come to an end. I am happy to have experienced playing in the @premierleague for a great team with such amazing supporters. I wish you good luck for the rest of the season! #SUFC pic.twitter.com/IYPQ1aadxZ

