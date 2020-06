Ρέτσος: Δεν κάνει χρήση της οψιόν αγοράς η Σέφιλντ Γιουν.

O δανεισμός του Πάνου Ρέτσου στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν επεκτάθηκε και ο 21χρονος σέντερ μπακ πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι «ασπιρίνες» παραχώρησαν στις 30 Ιανουαρίου τον Ρέτσο με την μορφή δανεισμού για έξι μήνες στον σύλλογο της Premier League, ωστόσο η μεγάλη διακοπή λόγω κορονοϊού δεν επέτρεψε στον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να κάνει αισθητή την παρουσία του στο «Νησί».

Η παρουσία του Έλληνα στόπερ περιορίστηκε σε μια συμμετοχή 14 λεπτών σε ματς για το Κύπελλο Αγγλίας κόντρα στην Ρέντινγκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι «Λεπίδες» ανακοίνωσαν και επίσημα πως δεν θα κάνουν χρήση της οψιόν για την αγορά του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως ο 21χρονος σέντερ μπακ επέστρεψε ήδη στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Panos Retsos has returned to Bayer Leverkusen with United deciding not taking up the option to purchase on a permanent deal.

