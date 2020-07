Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν δέχεται πλέον εύκολα γκολ (vid)

Είναι αλήθεια πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, ήταν αρκετά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην αμυντική της γραμμή, βλέποντας σχεδόν, κάθε αντίπαλο να σκοράρει εναντίον της.

Πλέον αυτό δεν ισχύει. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στα τελευταία παιχνίδια τους και μάλιστα προς το καλύτερο. Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, έχει συμμαζέψει την άμυνα πίσω, με αποτέλεσμα η ομάδα να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της, στα 8 από 13 ματς που έχει δώσει έως τώρα. Αυτό αποτελεί ρεκόρ για την φετινή επίδοση της Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα, στο ματς την Μπράιτον, όχι μόνο κατάφερε να κρατήσει το μηδέν αλλά παράλληλα να πάρει και τους τρεις πολύτιμους βαθμούς για την Premier League, με το εμφατικό σκορ, 3-0.

Μέχρι στιγμής, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμοιαζε «ξέφρενο αμπέλι» στα μετόπισθεν, ωστόσο πλέον φαίνεται πως βαδίζει και πάλι στον σωστό δρόμο για την κατάκτηση θετικών αποτελεσμάτων.

Manchester United have kept more clean sheets in their last 13 league games (8) than they managed in their first 40 under Solskjaer pic.twitter.com/3p3ScXstqQ

— Goal (@goal) July 1, 2020