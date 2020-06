Η πανηγυρική ατμόσφαιρα που στήθηκε έξω από το «Άνφιλντ» για τον εορτασμό του πρωταθλήματος μετά από 30 χρόνια αναμονής δεν περιλάμβανε αποκλειστικά «Liverpudlians». Κάποιοι από όσους έδωσαν το παρών χρειάστηκε να κάνουν θυσία για χάρη ενός αγαπημένου τους προσώπου, που δεν γινόταν να μην ζήσει εκ των έσω το πάρτι των Reds. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ένας άνδρας, ο οποίος συνόδεψε την κοπέλα του-φανατική οπαδό της Λίβερπουλ στο γήπεδο του κλαμπ, αλλά δεν άντεξε και πρόδοσε την οπαδική του ταυτότητα.

Συγκεκριμένα, όταν ο τηλεοπτικός φακός πλησίασε το ζευγάρι και τους ζήτησε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, ο εν λόγω τύπος αρχικά επιβεβαίωσε πόσο «τρελή» είναι η κατάσταση αναφορικά με τη στέψη της Λίβερπουλ, αλλά προτού αποχωρήσει από το πλάνο πλησίασε την κάμερα και... εκμυστηρεύτηκε πως καταβάθος υποστηρίζει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δείτε το βίντεο:

I did find a Man United fan amid the title celebrations at Anfield last night - with his Liverpool-supporting partner https://t.co/ovVQZvYdLi pic.twitter.com/KwCnXl9MuI

— Rob Harris (@RobHarris) June 26, 2020