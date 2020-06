Πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια είναι η Λίβερπουλ, μετά την ήττα της Σίτι από την Τσέλσι κι όλη η πόλη γιορτάζει!

Το Bleacher Report, ετοίμασε ένα θαυμάσιο βίντεο, με ένα παιδί να φτάνει σε ηλικία να γίνει πατέρας ώστε να δει και πάλι πρωτάθλημα από την Λίβερπουλ.

1990-2020.

Liverpool's 30-year wait for a league title is over. pic.twitter.com/9MXENLCCXC

— B/R Football (@brfootball) June 25, 2020