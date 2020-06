Λίβερπουλ: «Οι κόκκινοι επιστρέφουν, 106 μέρες μετά...» (vid)

Στη χρονιά που οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ θα πανηγύριζαν τη μεγάλη επιστροφή τους στο θρόνο έπειτα από το 1990, ξέσπασε πανδημία και τώρα η ομάδα του Κλοπ ετοιμάζεται για μια στέψη μπροστά σε άδειες εξέδρες.

Για τον λόγο αυτό η τρέχουσα σεζόν είναι από μόνη της ιδιαίτερη, με τους παίκτες του Kloppo να επιστρέφουν με ντέρμπι απέναντι στην Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ».

Δείτε το βίντεο της ομάδας:

A season like no other.

Tomorrow, our story continues... pic.twitter.com/kaRZkLLVQA

— Liverpool FC (at ) (@LFC) June 20, 2020