Premier League: Ενα νέο κρούσμα κορονοϊού μετά από 1.541 τεστ

Τα τεστ διεξήχθησαν την Δευτέρα και την Τρίτη πριν από την επιστροφή της αγωνιστικής δράσης την Τετάρτη (17/06), με τους αγώνες της Αστον Βίλα-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι-Αρσεναλ.

Με δήλωση της, η διοργανώτρια αρχή, αναφέρει: «Η Premier League επιβεβαιώνε ότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και την Τρίτη 16 Ιουνίου, 1.541 παίκτες και προσωπικό συλλόγων υποβλήθηκαν σε τεστ για το Covid-19. Από αυτά, ένα άτομο έχει βρεθεί θετικό».

Το άτομο που έχει βρεθεί θετικό στον ιό θα πρέπει να απομονωθεί για επτά ημέρες και να μην έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

Πρώτος γύρος: 17-18 Μαΐου 748 τεστ-6 θετικά από 3 ομάδες

Δεύτερος γύρος: 19-22 Μαΐου 996 τεστ-2 θετικά από 2 ομάδες

Τρίτος γύρος: 25-26 Μαΐου 1.008 τεστ-4 θετικά από 2 ομάδες

Τέταρτος γύρος: 28-29 Μαΐου 1.130 τεστ-0 θετικά

Πέμπτος γύρος: 1-2 Ιουνίου 1.197 τεστ-1 θετικό

Έκτος γύρος: 4-5 Ιουνίου 1.195 τεστ-0 θετικά

Έβδομος γύρος: 8-9 Ιουνίου 1.213 τεστ-1 θετικό

Όγδοος γύρος: 11-12 Ιουνίου 1.200 τεστ-2 θετικά από δύο ομάδες

Ένατος γύρος: 15-16 Ιουνίου 1.541 τεστ-1 θετικό

The Premier League has confirmed it has received one positive test for coronavirus in the latest phase of mass testing.

