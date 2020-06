Βέρνερ για Τσέλσι: «Ανυπομονώ να παίξω γι' αυτή την ιστορική ομάδα» (vid)

Το πρωί της Πέμπτης (18/06), ο Τίμο Βέρνερ, ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους «μπλε » ενόψει της νέας σεζόν. Ο 24χρονος επιθετικός, ο οποίος θα μετακομίσει σύντομα στο ​Στάμφορντ Μπριτζ, αποχαιρέτησε την Λειψία και στη συνέχεια, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους της Τσέλσι, τονίζοντας πως ανυπομονεί να αγωνιστεί γι' αυτόν τον ιστορικό σύλλογο.

«Προς όλους τους φιλάθλους της Τσέλσι. Είμαι απίστευτα χαρούμενος που θα βρίσκομαι στην ομάδα την επόμενη σεζόν! Αισθάνομαι ότι είναι το σωστό βήμα για μένα και χαίρομαι που θα γίνω μέλος της Τσέλσι Πραγματικά ανυπομονώ να παίξω για ένα τόσο φανταστικό και ιστορικό κλαμπ! Τα λέμε σύντομα», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! pic.twitter.com/WLcagJCHWt

— Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020