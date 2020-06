«Τρελάθηκαν» οι οπαδοί της Αρσεναλ με την τραγική εμφάνιση του Νταβίντ Λουίζ (vids)

Η Αρσεναλ γνώρισε την βαριά ήττα με 3-0 από την Μάντσεστερ Σίτι και τα φώτα έπεσαν στον Νταβίντ Λουίζ. Οχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες αλλά για την τραγική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον αγώνα, με τους «πολίτες».

Ενα ματς το οποίο θα ήθελε γρήγορα να ξεχάσει, ο Βραζιλιάνος στόπερ ο οποίος τόνισε πως αναλαμβάνει την ευθύνη γι' αυτή την ταπεινωτική ήττα.

Βέβαια, οι φίλοι των «κανονιέρηδων», βλέποντας την εικόνα στην άμυνα της ομάδας τους, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Συγκεκριμένα, ο Troopz, υπεύθυνος του Arsenal TV, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του για τα όσα έβλεπε από τον Νταβίντ Λουίζ στην αναμέτρηση με την Σίτι.

Δείτε παρακάτω τις αντιδράσεις του...

Troopz has spent 3 months in lockdown, for David Luiz to ruin him the first game back pic.twitter.com/BLBrJoYxH5

I’m listening to troopz and he has a fair point. Before Luiz came on we had a slight chance. We were ok. When he came on, everything was fucked

— Mary (@AfcMary_) June 17, 2020