Ο Άγγλος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φανερώνει γι' ακόμα μια φορά την τρομερή προσωπικότητά του και δεν σταματάει με το ενδιαφέρον που επέδειξε για τα παιδιά από τη στιγμή που έκλεισαν τα σχολεία με το ξέσπασμα του κορονοϊού.

Απηύθυνε έκκληση προς την Κυβέρνηση να συνεχιστούν τα δωρεάν γεύματα στα σχολεία όλης της Αγγλίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να συνεχίσουν να λαμβάνουν βοήθεια οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και που δεν προλαβαίνουν να παρέχουν σωστή διατροφή στα παιδιά τους...

«Αυτή είναι η Αγγλία του 2020 και είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται άμεση διευθέτηση. Την ώρα που το βλέμμα του λαού είναι στραμμένο πάνω σας, κάνετε αναστροφή στο ζήτημα και προστατέψτε τις ζωές ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτες ομάδες. Κάνετε αυτούς τους ανθρώπους προτεραιότητα» ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή του.

He’s helped get 3 million meals to vulnerable kids in the UK and now he’s written to the government calling on MPs to keep free school meal vouchers going in England over the summer#BBCBreakfast exclusive with @MarcusRashford this morning #maketheUturn pic.twitter.com/SNEyCpP5ny

— Dan Walker (@mrdanwalker) June 15, 2020