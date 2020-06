Ο Ράσφορντ εξασφάλισε δωρεάν γεύματα σε 3 εκατ. συμπολίτες του! (pic)

Ο μεγαλύτερος και πιο ουσιαστικός στόχος της σεζόν για τον Μάρκους Ράσφορντ. Όχι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν πήρε τίτλο ή ο ίδιος δεν κέρδισε κάποιο ατομικό βραβείο, αλλά το φιλανθρωπικό εγχείρημα που ανέλαβε εν μέσω καραντίνας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Συγκεκριμένα, ο στράικερ των Κόκκινων Διαβόλων συνεργάστηκε με την οργάνωση FareShare και πέτυχαν να μοιράσουν δωρεάν γεύματα σε 3 εκατ. ανθρώπων που επηρεάστηκαν από την πανδημία στην Αγγλία. Μετά τα χαρμόσυνα νέα, ο 21χρονος έκανε ανάρτηση στο twitter και μάλιστα ανακοίνωσε και άλλη σπουδαία κοινωνική ενέργεια στα σκαριά, βάζοντας στόχο να μην μείνει χωρίς γεύμα κανένα άλλο παιδί στη χώρα.

Guys, I have AMAZING news!!We had a goal that by end of June @fareshareuk would be able to supply 3million meals to vulnerable people across the UK. TODAY we have met the financial goal to provide these meals. Thank you all SO much for the support (1)

And whilst I’m celebrating this, there is SO much more to do. Trust me when I say, I will keep fighting until no child in the UK has to worry about where their next meal is coming from. This is England in 2020 and families need help (2)

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 11, 2020