Η Λίβερπουλ υπέγραψε τον 17χρονο ανιψιό του Ίαν Ρας (pic)

Νέα προώθηση από τις ακαδημίες της ολοκλήρωσε η Λίβερπουλ στην πρώτη ομάδα και μάλιστα του παίκτη με τον πιο θρυλικό... θείο στην ιστορία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι ο 17χρονος Όουεν Μπεκ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και μπορεί το όνομά του να μη σας λέει κάτι ακόμη, αλλά αρκεί να γνωρίζετε πως είναι ο ανιψιός του εμβληματικού πρώτου σκόρερ της, Ίαν Ρας.

Ο νεαρός αριστερός μπακ, ο οποίος βρίσκεται στο κλαμπ περίπου μια πενταετία, «έβγαλε» μάτια στη φετινή σεζόν με την Κ-17 και με τις περγαμηνές που τον συντροφεύουν και από τις μικρές εθνικές της Ουαλίας, αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που μάλλον θα απασχολήσουν το κοινό της Premier League τα επόμενα χρόνια.

Owen Beck has signed his first professional contract with the Reds

Proud moment for me and my family to sign my first professional contract @liverpoolfc! Hard work continues! https://t.co/qbWp1ENvND

— Owen Beck (@OwenBeck10) June 10, 2020