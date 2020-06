Premier League: Μια φιλική... πρόβα τζενεράλε (pics)

Σάββατο – πρόβα τζενεράλε για την επανέναρξη της Premier League το πρώτο του Ιουνίου (6/6) αφού, εκτός από την φιλική εξάρα της Άρσεναλ επί της Τσάρλτον, φιλικό έδωσαν Άστον Βίλα και Γουέστ Μπρομ (2-2), ενώ σε οικογενειακά «διπλά» περιορίστηκαν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ και Τσέλσι.

Στο «Βίλα Παρκ», Άστον Βίλα και Γουέστ Μπρομ έδωσαν ένα φιλικό ντέρμπι δύο ημιώρων, στο οποίο η Γουέστ Μπρομ προηγήθηκε δύο φορές με Καμίλ Γκροσίτσκι και Φίλιπ Κροβίνοβιτς, με Κέιναν Ντέιβις και Τζακ Γκρίλις να απαντούν εις διπλούν για τους χωριάτες και το τελικό 2-2.

Στο «Ολντ Τράφορντ», ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έβαλε τον απολύτως υγιή πλέον Πολ Πογκμπά και τον Μπρούνο Φερνάντες στις αντίπαλες ομάδες, σε ένα οικογενειακό «διπλό» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που εξελίχθηκε χωρίς... παρατράγουδα.

Στο «Tottenham Hotspur Stadium», ο Χάρι Κέιν συμμετείχε χωρίς προβλήματα στο έντονο οικογενειακό «διπλό» της Τότεναμ, δηλώνοντας στη συνέχεια ότι «είχα έξι μήνες να παίξω και αυτό δεν το έχω κάνει ξανά από τότε που ήμουν πέντε ετών»!

Tottenham Hotspur Stadium

Check out the full gallery as the team returned home for training today. #THFC #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 5, 2020