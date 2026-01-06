Νέο κεφάλαιο για τον Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος άφησε για λίγο στην άκρη την προπονητική κι ανακοινώθηκε ως νέος τεχνικός διευθυντής της ολλανδικής Τβέντε.

Λίγο τα όσα πέρασε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λίγο το σύντομο και πλήρως αποτυχημένο πέρασμά του από τον πάγκο της Λεβερκούζεν φαίνεται πως άφησαν τα σημάδια του στην ψυχολογία του Έρικ Τεν Χαγκ. Σε σημείο μάλιστα όπου ο Ολλανδός αποφάσισε μια πλήρη στροφή στην καριέρα του!

Όπως έγινε γνωστό ο πρώην τεχνικός των Κόκκινων Διάβολων υπέγραψε ως νέος τεχνικός διευθυντής της Τβέντε, κάνοντας ένα διάλλειμα αδιευκρίνιστου χαρακτήρα από την προπονητική μετά και την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Λεβερκούζεν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Το ολλανδικό κλαμπ ανακοίνωσε πως ο Τεν Χαγκ θα αναλάβει τα καθήκοντά του από τον προσεχή Φεβρουάριο με διάρκεια συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο και ξεχωριστό να επιστρέφω στην Τβέντε, όπου ήμουν οπαδός στο Het Diekman από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Οι ποδοσφαιρικές και προπονητικές μου καριέρες ξεκίνησαν εδώ.

Με την εμπειρία μου στην ανάπτυξη νέων ταλέντων, τη δημιουργία ομάδας και την κουλτούρα αθλητισμού υψηλού επιπέδου, θέλω να ενισχύσω μαζί με το Εποπτικό Συμβούλιο, τη διοίκηση και το προσωπικό, τα τεχνικά θεμέλια της Τβέντε, ώστε ο σύλλογος να μπορεί βιώσιμα να αξιοποιήσει το δυναμικό του ως περιφερειακή ναυαρχίδα» τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.