Τεν Χαγκ: Ανακοινώθηκε ως νέος τεχνικός διευθυντής στη Τβέντε!
Λίγο τα όσα πέρασε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λίγο το σύντομο και πλήρως αποτυχημένο πέρασμά του από τον πάγκο της Λεβερκούζεν φαίνεται πως άφησαν τα σημάδια του στην ψυχολογία του Έρικ Τεν Χαγκ. Σε σημείο μάλιστα όπου ο Ολλανδός αποφάσισε μια πλήρη στροφή στην καριέρα του!
Όπως έγινε γνωστό ο πρώην τεχνικός των Κόκκινων Διάβολων υπέγραψε ως νέος τεχνικός διευθυντής της Τβέντε, κάνοντας ένα διάλλειμα αδιευκρίνιστου χαρακτήρα από την προπονητική μετά και την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Λεβερκούζεν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
Το ολλανδικό κλαμπ ανακοίνωσε πως ο Τεν Χαγκ θα αναλάβει τα καθήκοντά του από τον προσεχή Φεβρουάριο με διάρκεια συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο και ξεχωριστό να επιστρέφω στην Τβέντε, όπου ήμουν οπαδός στο Het Diekman από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Οι ποδοσφαιρικές και προπονητικές μου καριέρες ξεκίνησαν εδώ.
Με την εμπειρία μου στην ανάπτυξη νέων ταλέντων, τη δημιουργία ομάδας και την κουλτούρα αθλητισμού υψηλού επιπέδου, θέλω να ενισχύσω μαζί με το Εποπτικό Συμβούλιο, τη διοίκηση και το προσωπικό, τα τεχνικά θεμέλια της Τβέντε, ώστε ο σύλλογος να μπορεί βιώσιμα να αξιοποιήσει το δυναμικό του ως περιφερειακή ναυαρχίδα» τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
🔴⚽ 𝐄𝐫𝐢𝐤 𝐭𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐠 𝐯𝐚𝐧𝐚𝐟 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐢𝐳𝐨𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐅𝐂 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞— FC Twente (@fctwente) January 6, 2026
Erik ten Hag treedt per 1 februari in dienst van FC Twente en is met ingang van het seizoen 2026-2027 de technisch directeur.
➡️ https://t.co/rjIPcEx46K… pic.twitter.com/TYQI7YDSch
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.