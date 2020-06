Άρσεναλ και Τσάρλτον έπαιξαν το πρώτο ματς στο Νησί στην εποχή του κορονοϊού (pics & vid)

Το Project Restart της Premier League απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες και με δεδομένο το πράσινο φως για φιλικά προετοιμασίας στις ομάδες, η επιστροφή του ποδοσφαίρου στην Αγγλία σφραγίστηκε και επίσημα.

Η Άρσεναλ διοργάνωσε το πρώτο παιχνίδι στο Νησί μετά την τρίμηνη αποχή από τα γήπεδα, φιλοξενώντας την Τσάρλτον στο κεκλεισμένων των θυρών «Emirates» για ένα πρώτο ξεμούδιασμα μετά το lockdown.

Οι Κανονιέρηδες του Μικέλ Αρτέτα επικράτησαν δια περιπάτου, με το επιβλητικό 6-0 και είδαν τον Έντι Ενκέτια να επανέρχεται με χατ-τρικ στη δράση, σκορπώντας αισιοδοξία για τον βαθμό ετοιμότητας στον οποίο θα βρεθεί ενόψει του μεγάλου ματς με την Μάντσεστερ Σίτι στις 17 Ιουνίου.

Στο ματς ξεκίνησε βασικός ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος και μάλιστα σε ρόλο δεξιού μπακ, με ο,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις βλέψεις του Ισπανού coach προς τον Έλληνα αμυντικό στο υπόλοιπο της σεζόν.

Την ίδια ώρα, Λίβερπουλ, Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιζαν το δικό τους εσωτερικό δίτερμα, βάζοντας μπρος τις μηχανές στην προετοιμασία τους.

Just been for a run round the emirates and as I’m coming down the ramp the whole squad start pulling up in the car park. All in their own cars, full kit on. Mad. pic.twitter.com/FAsGOfWSXK

— Sam (@the_cannon) June 6, 2020