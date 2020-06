Ο Ολλανδός στόπερ των «κόκκινων», βρισκόταν αρκετά μακριά από την περιοχή του Άλισον κάνοντας ασκήσεις μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και είδε πως ο τερματοφύλακας της ομάδας επέστρεφε προς την εστάι του, έχοντας πλάτη προς τους υπόλοιπους.

Ο VvD έκανε τη λόμπα και ο Άλισον την τελευταία στιγμή κατάφερε να εκτιναχθεί και να διώξει, προκαλώντας το γέλιο του αμυντικού!

When van Dijk forgot that Alisson is always ready pic.twitter.com/UdvwrfzwU2

— Football Daily (@footballdaily) June 5, 2020