Γκιγκς: «Πονάω που το λέω, αλλά η Λίβερπουλ ήταν τρομερή και αξίζει τον τίτλο» (vid)

Ο νυν ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της Ουαλίας εξύμνησε τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, λέγοντας:

«Φανταστική ομάδα από εκπληκτικό προπονητή, τον Γιούργκεν Κλοπ... Με πονάει πολύ που το λέω γιατί είμαι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά η Λίβερπουλ ήταν φανταστική φέτος και θα κατακτήσει τον τίτλο που της αξίζει. Και πέρυσι κατάφερε να πιέσει πολύ τη Μάντσεστερ Σίτι στην κούρσα για την κορυφή.

Είναι εκπληκτική ομάδα για να την παρακολουθείς και έχω πάρει κι εγώ κάποια στοιχεία από τον τρόπο της Λίβερπουλ για κάποια πράγματα που ήθελα να δουλέψω στην εθνική ομάδα της Ουαλίας. Μακάρι η Γιουνάιτεντ να καταφέρει να κλείσει αυτό το κενό που τη χωρίζει τώρα από τη Λίβερπουλ, η οποία αξίζει όλα τα εύσημα για ό,τι έχει καταφέρει φέτος».

