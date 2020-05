Τη μεγαλύτερη της συμφωνία με εταιρεία ένδυσης και μάλιστα εν μέσω πανδημίας ολοκλήρωσε η Έβερτον.

Οι ιθύνοντες των Τόφιζ ανακοίνωσαν το deal με την δανική Hummel για την επόμενη τριετία, που θα τους αποφέρει περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Έτσι, οι Μπλε του Μέρσεϊσαϊντ θα τερματίσουν τη συνεργασία τους με την Umbro στο τέλος της φετινής περιόδου έπειτα από έξι χρόνια, καθώς το τρέχον συμβόλαιο που υπέγραψαν πριν από ενάμιση χρόνο είχε όφελος 7 εκατ. ευρώ.

#EFC @hummel1923

We have agreed a Club-record technical partnership with iconic sportswear brand hummel!

— Everton (@Everton) May 20, 2020