Με τη βοήθεια χορηγού εταιρείας των πρωτοπόρων της Premier League και Πρωταθλητών Ευρώπης, ο Χέντερσον έκανε μια πανέμορφη και πολύ συγκινητική έκπληξη στον Ντέιβιντ Κέρις...

Η αδερφή του οπαδού ενημέρωσε το κλαμπ για τον χαμό των γονιών τους και την άσχημη ψυχολογική κατάσταση του Ντέιβιντ, με τον αρχηγό της Λίβερπουλ να επικοινωνεί μαζί του και να του προσφέρει παρηγοριά και λίγες στιγμές χαράς...

Δείτε το πανέμορφο βίντεο:

It was a really difficult end to 2019 for season ticket holder, David Kerruish, so @JHenderson decided it was time for a surprise

Dear Liverpool FC, presented by @NIVEAMENUK, returns… pic.twitter.com/TqyHxPHF3z

— Liverpool FC (at ) (@LFC) May 1, 2020