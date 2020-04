Λίνεκερ: «Κρίμα και άδικο για τη Λίβερπουλ αν ακυρωθεί το πρωτάθλημα»

Ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός είχε μία συζήτηση στο Twitter, με τον παρουσιαστή και οπαδό της Αρσεναλ, Πιρς Μόργκαν σχετικά με το μέλλον της Premier League.

Ο Λίνεκερ, μεταξύ άλλων τόνισε πως μπορεί η οριστική διακοπή να είναι η πιο σωστή απόφαση αλλά δεν είναι δίκαιη για τη Λίβερπουλ. «Μπορεί να αποδειχτεί η μόνη λύση. Όχι όμως και η πιο δίκαιη», ανέφερε.

Ο Πιρς Μόργκαν από την πλευρά του απάντησε: «Πραγματικά πιστεύω ότι είναι. Οποιαδήποτε άλλη λύση έχω δει, είναι λιγότερο δίκαιη από το να αποδεχτούμε απλά ότι η σεζόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Η Ολλανδία το συνειδητοποίησε αυτό, αλλά εμείς προσπαθούμε να σώσουμε μία σεζόν που δεν μπορεί να σωθεί».

May well prove to be the only way. Hardly the fairest way, though? https://t.co/JWCe4dayCQ

