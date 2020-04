Αρσεναλ: Ο Νταβίντ Λουίζ είχε γενέθλια και ευχήθηκε στον εαυτό του (vid)

Ο Ντέιβιντ Λουίζ κανονικά θα γιόρταζε τα 33α γενέθλιά με παρέα εάν δεν υπήρχε η πανδημία. Ωστόσο, ο αμυντικός της Άρσεναλ είχε μια καλή ιδέα για να οργανώσει ένα ειδικό πάρτι.

Λόγω της πανδημίας που έχει ξεσπάσει, ο Βραζλιάνος παραμένει εσώκλειστος. Τα γενέθλια του δεν μπόρεσε να το γιορτάσει με τα αγαπημένα του πρόσωπα γι' αυτό και δημιούργησε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο που περιβάλλεται από τέσσερις άλλους «Νταβίντ Λουίζ» οι οποίοι τραγουδούν το τραγούδι γενεθλίων και τον περιμένουν να σβήσει τα κεριά.

David Luiz singing happy birthday to himself in isolation is all you need to see today!

Never change @DavidLuiz_4 pic.twitter.com/O6E4HXXa0z

— Soccer AM (@SoccerAM) April 22, 2020