Κορονοϊός: Εσπασαν την καραντίνα οι Νταβίντ Λουίζ, Τσάκα, Πεπέ και Λακαζέτ (pic)

Ο λόγος για τους Νταβίντ Λουίζ, Τσάκα, Πεπέ και Λακαζέτ τους οποίος «συνέλαβε» ο φωτογραφικός φακός να βρίσκονται εκτός των οικιών τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ποδοσφαιριστές της Premier League, αψηφούν τις νόμους και παραβιάζουν τους κανόνες, βγαίνοντας από τα σπίτια τους.

Ο Πεπέ φορώντας γκρι αθλητική φόρμα, εθεάθη να παίζει ποδόσφαιρο σε γήπεδο 5x5 ποδοσφαίρου, μαζί με άλλα άτομα. Οι Νταβίντ Λουίς και Τσάκα εντοπίστηκαν μαζί σε πάρκο στο Southgate ενώ ο Λακαζέτ, βγήκε για να πλύνει το αυτοκίνητο του.

Ενας περαστικός ο οποίος είδε τον επιθετικό των «κανονιέρηδων» είπε: «Σοκαρίστηκα που είδα τον Λακαζέτ έξω και μάλιστα τόσο κοντά μαζί με άλλα άτομα. Σίγουρα το να βγεις για να πλύνεις το αμάξι σου δεν αποτελεί προτεραιότητα αυτές τις ημέρες. Μπορούσε να το κάνει και μόνος του στο σπίτι».

FOUR Arsenal stars have become the latest Premier League Covidiots to break government lockdown rules [The Sun]

Nicolas Pepe kicked a ball around with others outside

Lacazette gets close to a valeter cleaning his car

David Luiz & Granit Xhaka, had a get-together#ars pic.twitter.com/ymiQxxayAp

