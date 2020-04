Μετά από πέντε χρόνια συνεργασίας με την NewBalance, η Nike αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου να ντύνει τη Λίβερπουλ μέχρι το 2025 και ήδη μπορείτε να πάρετε μία γεύση από τις φανέλες της επόμενης περιόδου.

Μία σελίδα των Reds στο twitter κυκλοφόρησε βίντεο που φαίνεται η εκτός έδρας εμφάνιση, το πρώτο δείγμα της Nike στη σχέση της με το κλαμπ και όπως προκύπτει θα είναι μια εναλλακτική φανέλα, με ανοιχτό γαλάζιο χρώμα και εντυπωσιακό υδατογράφημα.

Δείτε τη νέα φανέλα και γράψτε στα σχόλια πώς σας φαίνεται:

This video shows the leaked 2020/2021 #LFC away kit, produced by Nike.

Thoughts? pic.twitter.com/qHgQzaoGSj

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 22, 2020