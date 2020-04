Σαν σήμερα: Το φανταστικό γκολ με εκτέλεση φάουλ «οβίδα» του ΜακΆλιστερ από τα 41 μέτρα (vid)

Εκείνο το ματς στο Goodison Park τα είχε όλα. Γκολ, ένταση και θέαμα από τις δύο ομάδες. Το σκορ ήταν 2-2 μέχρι και το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Σκωτζέσος μέσος των «Reds» δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, η Λίβερπουλ κέρδισε ένα φάουλ αρκετά μακριά από την αντίπαλη εστία του Τ​ζέραρντ (τερματοφύλακας της Εβερτον).

Ο ΜακΆλιστερ ανέλαβε την εκτέλεση του. Κανείς δεν πίστευε πως θα σκεφτεί να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, απευθείας. Κι όμως δεν δίστασε κι από απόσταση 41 μέτρων, επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, πετυχαίνοντας ένα απίστευτο τέρμα και παράλληλα δίνοντας στην ομάδα του τη νίκη

Βέβαια, όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν ο ΜακΆλιστερ, έκλεψε λίγα μέτρα πριν την εκτέλεση, αλλά αυτό δεν παύει να αποτελεί ένα πανέμορφο γκολ.

«Είμαι σίγουρος ότι ο Τζέραρντ (τερματοφύλακας της Έβερτον) περίμενε σέντρα. Είχε πάρει εκείνη τη θέση. Τότε, αποφάσισα να δοκιμάσω να το εκτελέσω απευθείας. Ήταν απλά μία στιγμή έμπνευσης. Το δοκίμασα και κατάφερα να στείλω την μπάλα εκεί ακριβώς που έπρεπε. Η μπάλα πέρασε ανάμεσα σε κάποιους παίκτες της Έβερτον και η αλήθεια είναι ότι ήμουν έκπληκτος που κατέληξε στα δίχτυα. Κάποιοι είπαν ότι ήταν καθαρά θέμα τύχης, όμως δε νομίζω ότι ισχύει. Το ήθελα!.

«Ίσως να έκλεψα 3 μέτρα, όταν δεν κοιτούσε ο διαιτητής. Αυτό, όμως, απλά έκανε ένα γκολ 44 μέτρων να γίνει 41 μέτρων. Δεν προσπαθούσα να κλέψω. Ήταν απλά το φυσικό μου ένστικτο».

Giving the goalkeeper 'the eyes' from forty yards in stoppage time is one hell of a way to win a Merseyside Derby.#OnThisDay in 2001, Gary McAllister did exactly that.

Houllier's face is wonderful.pic.twitter.com/2GyMsC2JKz

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) April 16, 2020