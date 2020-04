Τα «ζαχαρωτά» κρατούν το χέρι των «κόκκινων» σε όλη την προσπάθεια αναζήτηση της δικαίωσης για τις ψυχές εκείνων των οπαδών που πήγαν στο γήπεδο για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα και οι οικογένειές τους έμειναν να τους περιμένουν μέχρι σήμερα...

Στις επίσημες σελίδες της Έβερτον στα social media αναρτήθηκε ένα τρομερό μήνυμα, το οποίο έγραφε: «Πριν από 31 χρόνια, 96 οπαδοί πήγαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα και δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω.

Τότε, τώρα, για πάντα. Είμαστε ενωμένοι και τους θυμόμαστε»...

31 years ago, 96 Liverpool supporters went to watch their team and never came home.

Then. Today. Always. We stand together in our city and remember them. pic.twitter.com/t7b1sNdYx5

— Everton (@Everton) April 15, 2020