Λίβερπουλ – Χίλσμπορο: 31 χρόνια από την αποφράδα ημέρα... (pic & vid)

Σαν σήμερα, πριν από 31 χρόνια, 96 οπαδοί έφυγαν από το σπίτι τους για ν' απολαύσουν στο γήπεδο την αγαπημένη τους ομάδα και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Αυτό είναι όλο το νόημα της μεγάλης τραγωδίας που βίωσε η Λίβερπουλ την 15η του Απρίλη του 1989 στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας στο γήπεδο του Σέφιλντ.

Όσα ακολούθησαν, είναι γνωστά, χιλιοειπωμένα, χιλιογραμμένα και οι ψυχές των αδικοχαμένων ίσως ακόμα να μην μπορούν ν' απολαύσουν γαλήνη και ηρεμία στον απόλυτο βαθμό, αλλά μπορούν να είναι υπερήφανοι για τις προσπάθειες των οικογενειών τους και των ανθρώπων τους που έμειναν πίσω να παλεύουν για τη μεγάλη δικαίωση.

Στην τελευταία εξέλιξη της υπόθεσης, στα τέλη του 2019, είχε κριθεί αθώος ο επικεφαλής της Αστυνομίας εκείνης της μαύρης ημέρας, Ντέιβιντ Ντάκενφιλντ...

Σήμερα, συμπληρώνονται 31 χρόνια από την τραγωδία και η επιμνημόσυνη δέηση, η οποία θα ήταν και η τελευταία που θα λάμβανε χώρα στο «Άνφιλντ», έχει αναβληθεί λόγω της πανδημίας που έχει πλήξει τον πλανήτη και έχει χτυπήσει πολύ σκληρά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κανείς, ποτέ και για κανέναν λόγο, όμως, δεν θα ξεχάσει ό,τι συνέβη την 15η Απριλίου του 1989. Και οφείλει να μην ξεχάσει. Και οφείλει να φροντίσει ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ ξανά...

31 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough.

Our thoughts are with all those affected by the tragedy and the 96 fans who will never be forgotten. pic.twitter.com/HQEkIHNi5q

— Liverpool FC (at ) (@LFC) April 14, 2020