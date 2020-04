Η Λίβερπουλ θέλει να κάνει το «μπαμ» με Μπαπέ αν φύγει ο Μανέ (pic)

Ο Σενεγαλέζος μεσοεπιθετικός των «Reds» αποτελεί διακαή πόθο του Ζινεντίν Ζιντάν και θέλει το καλοκαίρι να τον φέρει στην Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ.

Ο Μανέ δεσμεύεται με την Λίβερπουλ μέχρι το 2023 ωστόσο, σύμφωνα με την «Sun» η Ρεάλ ενδέχεται τον Ιούνιο να «ενοχλήσει» τους «κόκκινους» με μία ελκυστική πρόταση για την απόκτηση του.

Το δημοσίευμα συνεχίζει λέγοντας, πως η διοίκηση της Λίβερπουλ δεν είναι αρνητική στην αποχώρηση του Μανέ, αρκεί το ποσό να είναι κοντά στις απαιτήσεις της. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα κάνει κίνηση ώστε να φέρει στο Ανφιλντ, τον Κιλιάν Μπαπέ.

Αν ο Σάντιο Μανέ δοθεί στη Ρεάλ έναντι 170 εκ. ευρώ και η Λίβερπουλ μαζί με αυτό το ποσό προσφέρει ακόμα 100 εκ. ευρώ, τότε η Παρί θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσει την παραχώρηση του Κιλιάν Μπαπέ στη Λίβερπουλ.

Ο Γιόυργκεν Κλοπ, τον Δεκέμβρη είχε τονίσει πως οι οικονομικές απολαβές του Γάλλου είναι αδύνατον να καλυφθούν από την ομάδα. Ολα αυτά όμως πριν το μεγάλο deal του συλλόγου με την Nike που θα αποφέρει στους «κόκκινους» παραπάνω από 100 εκ. ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση που η διοίκηση βρει τρόπο για να καλύψει και τις 420 χιλιάδες ευρώ που ζητάει ο Κιλιάν Μπαπέ εβδομαδιαίως, τότε ενδέχεται να προχωρήσει σε αυτό το μεγάλο μεταγραφικό deal.

Liverpool will look to sign PSG superstar Kylian Mbappe if Sadio Mane leaves for Real Madrid, according to The Sun.

The Reds will likely recoup £150m for Mane but will need to add an extra £100m to get PSG to the negotiation table for Mbappe.

