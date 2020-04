Ο Ζαχά προσφέρει στέγη και τροφή στους ηλικιωμένους της πατρίδας του

Γι' ακόμα μία φορά ο έμπειρος στράικερ της Κρίσταλ Πάλας, έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο.

Λίγες ημέρες πριν είχε προσφέρει δωρεάν 50 διαμερίσματα στο Λονδίνο για όσους δεν έχουν μία στέγη να κοιμηθούν.

Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς το ίδρυμα του το οποίο έχει ιδρύσει στην πατρίδα του, στην Ακτή Ελεφαντοστού παρέχει βοήθεια στους ανθρώπους που την χρειάζονται όσο τίποτα άλλο. Ειδικά αυτές τις ημέρες.

Το ίδρυμα του βοηθάει τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες που έχασαν τους συντρόφους τους να σταθούν και πάλι στα πόδια τους αλλά και νεαρά παιδιά, προσφέροντας τους δωρεάν εκπαίδευση.

Εξαιτίας της έξαρσης του Covid-19, η συγκεκριμένη οργάνωση του Ζαχά αυτό το διάστημα βοηθά όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να κάνουν τα απαραίτητα ψώνια που χρειάζονται από τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία.

Η αδερφή του, Καρίν μίλησε για το πόσο περήφανη είναι που τον έχει αδερφό, «Είμαι τόσο χαρούμενη και περήφανη που είναι αδερφός μου. Από τότε που άρχισε το ποδόσφαιρο είχε πει πως θέλει να κάνει φιλανθρωπίες. Το ίδρυμα του έχει σώσει πολλές ζωές. Σημαίνει πολλά για τον ίδιο αυτό».

Wilfried Zaha's foundation in Ivory Coast reacting brilliantly to help with the Coronavirus crisis https://t.co/LZkvE0ZU0s

— Tom Barclay (@TomBarclay_) April 12, 2020