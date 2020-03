Η αντίδραση του Ομπαμεγιάνγκ όταν του ζήτησαν να ανανεώσει με την Αρσεναλ (vid)

Το μέλλον του Γκαμπονέζου στράικερ παραμένει αβέβαιο στους «κανονιέρηδες». Ηδη αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση τους. Ανάμεσα τους και η Μπαρτσελόνα.

Οι ακόλουθοι που παρακολουθούσαν την live μετάδοση ρωτούσαν τον Ομπαμεγιάνγκ για το αν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο. Ο ίδιος απέφευγε την ερώτηση.

Ωστόσο, μετά από πίεση του Μπόατενγκ έδωσε τελικά απάντηση.

Μπόατεγνκ: «Οι followers λένε ότι πρέπει να υπογράψεις νέο συμβόλαιο με την Αρσεναλ».

Ομπαμεγιάνγκ: «Ναι το ξέρω».

Μπόατενγκ:: «Μέχρι πότε έχεις συμβόλαιο;»

Ομπαμεγιάνγκ: «Εναν χρόνο ακόμα».

Οταν τον ρώτησε για το αν θα δεσμεύσει το μέλλον του με τους «κανονιέρηδες» ο «Ομπα» απλώς γέλασε.

Στη συνέχεια ο επιθετικός της Μπεσίκτας ζήτησε από τον Γκαμπονέζο να ανταλλάξουν θέσεις και να πάει αντί του Ομπαμεγιάνγκ στην Αρσεναλ.

VIDEO: Pierre-Emerick Aubameyang’s reaction to being asked about signing a new deal at Arsenal. “Sure”. [@taraAFCx].

pic.twitter.com/LIIoY5w4Mn

— TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) March 28, 2020