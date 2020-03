Ο Σεμπ Λιούις υπήρξε η επιτομή του πιστού φιλάθλου στα αγγλικά γήπεδα. Από το 1988 μέχρι και τις 7 Μαρτίου, όταν και η Τσάρλτον έδωσε τον τελευταίο της αγώνα στο πρωτάθλημα της Championship (δεύτερη κατηγορία) πριν από την λαίλαπα του κορονοϊού, ο Σεμπ έδωσε το παρών σε ΟΛΑ τα παιχνίδια της ομάδας του, εντός και εκτός έδρας!

Συνολικά, συμπλήρωσε 1.076 διαδοχικά παχνίδια, με τον σύλλογο του νοτιανατολικού Λονδίνου να τον τιμάει, όταν έφτασε τα χίλια σερί ματς. Δυστυχώς, δεν θα δει άλλον από κοντά, αφού απεβίωσε εξαιτίας του ιού Covid-19, μόλις στα 38 του χρόνια.

We are truly devastated to hear of the passing of one of Charlton's most dedicated, loyal and popular supporters, Seb Lewis, at the age of just 38. #cafc pic.twitter.com/KNacd5qEBy

— Charlton Athletic FC (CAFCofficial) March 26, 2020