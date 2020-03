Η νέα φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θυμίζει... ζέβρα! (pics)

Σύμφωνα με την σελίδα «Footy Headlines», το σχέδιο που διέρρευσε έχει τεράστιες διαφορές με το φετινό. Οι φίλοι των «κόκκινων διαβόλων» δεν πήραν με καλό μάτι τη νέα εμφάνιση κι αυτό διότι θυμίζει κάτι από… ζέβρα.

Στην παρακάτω φωτογραφία είναι η τρίτη εμφάνιση της Γιουνάιτεντ και όπως μπορείτε να δείτε στη φανέλα επικρατεί ένα ασπρόμαυρο μοτίβο με κόκκινες πινελιές στα μανίκια και στο λαιμό.

Ωστόσο, πολλά ήταν τα αρνητικά μηνύματα για το συγκεκριμένο σχέδιο από τους φίλους του συλλόγου.

«Αυτή την εμφάνιση δεν την εύχομαι ούτε στον χειρότερο μου αντίπαλο», ανέφερε ένας οπαδός της Γιουνάιτεντ χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέρω πως αλλά πιστεύω ότι σκέφτηκαν περισσότερο για το πως να κάνουν χειρότερη τη νέα φανέλα από τη φετινή» έγραψε ένας άλλος εκφράζοντας κι αυτός τη δυσαρέσκεια του.

Manchester United’s 2020/21 away kit has apparently been leaked.

What are your thoughts? pic.twitter.com/E41j0b3Xr0

— Devils of United (@DevilsOfUnited) March 24, 2020