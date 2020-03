Ο Σκωτσέζος αρχηγός της εθνικής ομάδας της πατρίδας του και αριστερός φουλ μπακ της Λίβερπουλ προσπαθεί να βάζει στόχο τις γωνίες της εστίας που έχει στην αυλή του και αποδεικνύει πως καταφέρνει να βελτιωθεί αυτό το διάστημα της καραντίνας λόγω του κορονοϊού.

«Μόλις επιστρέψουμε θα υπάρχει νέος εκτελεστής για τα στημένα...» ήταν το μήνυμά του προς τον Αλεξάντερ – Άρνολντ, με τον Φαν Ντάικ να του σχολιάζει: «Τι παίκτης...»!

Δείτε το βίντεο:

There’s a new freekick taker when we get back @trentaa98 pic.twitter.com/TyZiO3j9OG

— Andy Robertson (@andrewrobertso5) March 25, 2020