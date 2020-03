Σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, αυτός είναι ο τρόπος για να πλένουμε σωστά τα χέρια μας.

Ποιος; Ο Άλισον Μπέκερ θα σου δείξει και στη συνέχεια θα... προκαλέσει να κάνουν το ίδιο και οι Τερ Στέγκεν, Φιλίπε Λουίς και Τιάγκο Σίλβα βάζοντάς του να συμμετάσχουν ενεργά στο #SafeHandsChallenge.

Μ' αυτόν τον τρόπο, μέσω των social media, πρέπει άπαντες να μάθουν πως θα προστατεύσουν τους ίδιους και τους γύρω τους από την πανδημία.

#COVID19 @DrNataliaBecker and I are happy to answer @DrTedros call to join @WHO 's #SafeHands challenge.

I challenge @mterstegen1 @tsilva3 @filipeluis pic.twitter.com/ClUS0T1ZaF

— Alisson Becker (@Alissonbecker) March 14, 2020