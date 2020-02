Οι «κόκκινοι» με αρκετό άγχος κατάφεραν να πάρουν ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα στο φετινό πρωτάθλημα για ν' απομένουν πλέον μονάχα τέσσερις νίκες στις 11 αγωνιστικές μέχρι το φινάλε για τη μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου και του πρώτου πρωταθλήματος της ομάδας έπειτα από 30 χρόνια.

Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης της Δευτέρας ο Γκόμες βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή, δοκίμασε το αριστερό σουτ και ευτυχώς για εκείνον η μπάλα κόντραρε και έφτασε από δεξιά στον Αλεξάντερ – Άρνολντ για να γεμίσει αυτός και να βρει τον Μανέ για το τελικό 3-2.

«Ποτέ δεν αμφέβαλα βλέποντας τον Τζόι Γκ να ετοιμάζεται για το αριστερό σουτ από 30 μέτρα...» έγραψε ο Μίλνερ!

Big win

Never in doubt it would end up in the net as Joey G lined it up from 30yards on his left peg #findaway#trenton#ynwa https://t.co/6shZoamjf7

— James Milner (@JamesMilner) February 25, 2020