Ο Άγγλος στόπερ και νυν αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» σκόραρε για πρώτη φορά στη φετινή Premier League κλειδώνοντας τη νίκη για την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 στην αγγλική πρωτεύουσα το βράδυ της Δευτέρας.

Βέβαια, είναι πολύ τυχερός που από το πρώτο ημίχρονο δεν είχε αποβληθεί για το άσχημο χτύπημα στην ευαίσθητη περιοχή του Μιτσί Μπατσουαγί.

Όπως αποκαλύφθηκε, λίγες ώρες πριν από το ματς είχε αναφέρει στον αδερφό του ότι θα σκοράρει με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι!

Madman! @HarryMaguire93 told his brother he'd score a header at the back post, then he went out and did it pic.twitter.com/gmTkMZbNZP

