Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-2: Αδιανόητο πως γλίτωσε την αποβολή ο Μαγκουάιρ (vid)

Ο Άγγλος στόπερ των «κόκκινων διαβόλων» πέτυχε το πρώτο του φετινό γκολ στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της νέας του ομάδας, όμως, είναι πολύ τυχερός που δεν αποβλήθηκε από το πρώτο ημίχρονο μετά το χτύπημα που προκάλεσε στον Μιτσί Μπατσουαγί.

Πέφτοντας στη γραμμή του πλαγίου άουτ, άπλωσε το πόδι και χτύπησε τον αντίπαλό του σε ευαίσθητο σημείο, δίχως όμως να τιμωρηθεί όπως θα έπρεπε!

«Ήταν αντανακλαστικό, πίστεψα ότι θα έπεφτε πάνω μου...» είπε μετά το τέλος του ματς ο Μαγκουάιρ για τη φάση που προκάλεσε έντονα παράπονα στον Λάμπαρντ και τους «μπλε».

Rival fans will cry LiVARpool when this is an obvious red card for Maguire that wasn’t given pic.twitter.com/hr62UmKgUI

— MT (@MT_Futbol) February 17, 2020