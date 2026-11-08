Η Γιουνάιτεντ βρέθηκε μια ανάσα από τον απόλυτο εφιάλτη, αλλά με τρελή αντεπίθεση στις καθυστερήσεις μετέτρεψε το 2-4 σε 4-4 κόντρα στη Βίλα και πήρε μια μικρή ανάσα.

Λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στη Ρόμα, η Γιουνάιτεντ το έκανε... σχεδόν ξανά. Στο ματς της χρονιάς, οι Κόκκινοι με τρελές αντεπιθέσεις έσωσαν τον βαθμό κόντρα στην Άστον Βίλα, απέσπασαν ισοπαλία 4-4 και δεν έπεσαν στον πάτο της βαθμολογίας, αφού έμειναν στη 18η θέση. Η χειρότερη επίδοση από το 1986, κανείς δεν γνωρίζει αν θα μείνει ο Κάρικ, ωστόσο αυτές οι... αντεπιθέσεις ψυχής δίνουν μια βαθιά ανάσα στη Μάντσεστερ.

Ένα συγκλονιστικό πρώτο ημίχρονο γεμάτο ένταση, ανατροπές και απίστευτο ρυθμό εκτυλίχθηκε στο «Ολντ Τράφορντ», με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να επιστρέφει από την… κόλαση και από το εις βάρος της 0-2 και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το σκορ ισόπαλο (2-2) απέναντι στην Άστον Βίλα.

Εφιαλτικό ξεκίνημα για τους Κόκκινους, αφού στα πρώτα τέσσερα λεπτά βρέθηκαν πίσω με δυο τέρματα. Στο 2΄ ο Άλισον και στο 4’ ο Τζάκσον εκμεταλλεύθηκαν τις λανθασμένες τοποθετήσεις του Λάμενς και έδωσαν σημαντικό προβάδισμα. Οι «Κόκκινοι» έγραψαν ιστορία, αφού βρέθηκαν να χάνουν τόσο νωρίς με δυο τέρματα για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην Premier League. Κι όμως, η Γιουνάιτεντ αντέδρασε ιδανικά στις αποδοκιμασίες και την γκρίνια της εξέδρας.

Με τον Μπρούνο Φερνάντες να ευστοχεί από την άσπρη βούλα στο 16’ και τον Τίλεμανς να βρίσκει δίχτυα (44’) απέναντι στην πρώην ομάδα του, η Γιουνάιτεντ κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, ξεσηκώνοντας το κοινό του «Ολντ Τράφορντ». Μετά και το εντυπωσιακό παιχνίδι με τη Ρόμα για το Champions League μεσοβδόμαδα, η ομάδα του Κάρικ πήρε το μομέντουμ και θα μπορούσε ακόμα και να προηγηθεί με τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Επιστροφή στην κόλαση και μετά… παράδεισο!

Κόλαση, παράδεισος και πάλι… κόλαση! Ναι, η Γιουνάιτεντ δέχθηκε δύο γκολ μέσα σε μόλις 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη χρειάστηκαν μόλις 7 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για να παραβιαστεί ακόμη δύο φορές η εστία της. Απίστευτο κι όμως συνέβη, αφού στο 48’ ο Νταλότ ανέτρεψε τον Τζάκσον και ο ΜακΓκιν πέτυχε το 3-2. Στο 53’ ο Γκορέτσκα εκμεταλλεύθηκε την γκάφα του Γιορό και διαμόρφωσε το 4-2.

Η Γιουνάιτεντ το πάλεψε, δεν άφησε το παιχνίδι να χαθεί και… κέρδισε ακόμα μια μαχη. Με τον Ζίρκζε να μειώνει στο 90+1’ και τον Ντόργκου στο 90+6’ ολοκλήρωσε μια τρελή ανατροπή, με την ομάδα να μην πέφτει στην τελευταία θέση, να παίρνει ανάσα και να μένει στην 18η. Ωστόσο, καταγράφει τη χειρότερη αμυντική επίδοση ανάμεσα στις ομάδες των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, καθώς έχει δεχθεί συνολικά 30 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.