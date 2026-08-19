Σοκαριστικές εικόνες στην Αγγλία: Βρέθηκε πτώμα στο γήπεδο της Τσάρλτον

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στο Λονδίνο, καθώς βρέθηκε το πτώμα ενός 33χρόνου άνδρα μέσα στο γήπεδο της Τσάρλτον Αθλέτικ.

Σάλος έχει προκληθεί στην Αγγλία τις τελευταίες ώρες, μετά το άκουσμα της είδησης πως βρέθηκε το πτώμα ένος 33χρόνου άνδρα στο γηπέδο της Τσάρλτον Αθλέτικ, με την αστυνομία να ξεκινάει τώρα τις απαραίτητες έρευνες.

Αναλυτικότερα, αξιωματικοί και παραϊατρικό προσωπικό από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου κλήθηκαν στο στάδιο «The Valley» του νοτιοανατολικού Λονδίνου το πρωί της Τρίτης (18/08), έπειτα από ανησυχίες αναφορικά με την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι ο άνδρας ανακηρύχθηκε νεκρός επί τόπου, με τους συγγενείς του να έχουν ενημερωθεί και λαμβάνουν υποστήριξη από τους αστυνομικούς.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπεσε από ύψος τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (17/08). Ο θάνατος του αντιμετωπίζεται προς το παρόν ως απροσδόκητος, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Από την πλευρά της, η Τσάρλτον εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία επιβεβαίωνει ότι ο σύλλογος υποστηρίζει την αστυνομία σε ότι χρειάζεται, προκειμένου να προχωρήσουν γρηγορότερα οι έρευνες.

«Η Τσάρλτον Αθλέτικ υποστηρίζει την αστυνομία στις έρευνές της μετά την ανακάλυψη ενός νεκρού ατόμου στο The Valley το πρωί της Τρίτης. Η αστυνομία κλήθηκε στο στάδιο σήμερα μετά από ένα περιστατικό που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Δυστυχώς, ένας άνδρας διαπιστώθηκε ο θάνατος επί τόπου.

Ο θάνατος παραμένει υπό διερεύνηση. Όποιος έχει πληροφορίες ή που μπορεί να έχει γίνει μάρτυρας του περιστατικού, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία στο 101, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς 2809/18AUG.

Όλοι στην Charlton Athletic θα ήθελαν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του ατόμου σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή. Ο σύλλογος συνεχίζει να βοηθά τις αρχές στις έρευνές τους και ζητά με σεβασμό να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του συλλόγου. Η Charlton Athletic θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει το προσωπικό της για τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά την αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερα δύσκολης και οδυνηρής κατάστασης», ανέφερε η ομάδα από το Λονδίνο στην ανακοίνωση της.