Η Μάντσεστερ Σίτι κατέληξε σε συμφωνία με τη Νότιγχαμ για την απόκτηση του Άγγλου μέσου, Έλιοτ Άντερσον.

Η Μάντσεστερ Σίτι τάραξε τα νερά, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Νότιγχαμ για την απόκτηση του Έλιοτ Άντερσον, σε ένα deal που αναμένεται να ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Οι Πολίτες εξασφάλισαν το «ναι» της Νότιγχαμ για τη μεταγραφή του 23χρονου χαφ, ο οποίος απομένει πλέον να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του. Ο Άντερσον υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Κάνσας, όπου βρίσκεται με την εθνική Αγγλίας στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Η μεταγραφή αναμένεται να οριστικοποιηθεί μόλις επιστρέψει στην Αγγλία. Ο διεθνής μέσος αγωνίζεται στη Φόρεστ από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποκτήθηκε από τη Νιούκαστλ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Νότιγχαμ συμφώνησε στην παραχώρηση του ποδοσφαιριστή στη Μάντσεστερ Σίτι έναντι ποσού που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Μάντσεστερ Σίτι και η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον. Ο 23χρονος Άντερσον αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με την εθνική ομάδα της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και έχει ήδη περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Κάνσας. Οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής θα διευθετηθούν με την επιστροφή του στην Αγγλία.

Στο μεταξύ, όλοι στη Σίτι εύχονται στον Έλιοτ και στην εθνική ομάδα της Αγγλίας κάθε επιτυχία στην πορεία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ανυπομονούν να τον υποδεχθούν στο Μάντσεστερ».