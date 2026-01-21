Η Έβερτον χάνει τον Τζακ Γκρίλις με πιθανή ρήξη κόπωσης στο πόδι, που μπορεί να τον κρατήσει εκτός για μήνες, αφήνοντας τον Μόγες χωρίς ένα από τα βασικά χαρτιά της ομάδας.

Η Έβερτον χάνει ένα από τα πιο σημαντικά της όπλα. Ο Τζακ Γκρίλις όπως αναφέρει η Athletic φαίνεται να υπέστη ρήξη κόπωσης στο πόδι, που μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για μήνες, με τον Μόγες να βλέπει ξανά την ομάδα του να πλήττεται από τραυματισμούς.

Ο Άγγλος επιθετικός αγωνίστηκε κανονικά στην εκτός έδρας νίκη επί της Άστον Βίλα (1-0), αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του προμηνύουν δύσκολες εβδομάδες για την Έβερτον. Ο επιθετικός θα εξεταστεί από ειδικό τις επόμενες μέρες, μετά την οποία θα γίνει πιο σαφής η πρόγνωση για τον τραυματισμό του.

Ο 30χρονος επιθετικός, που ήρθε πέρσι δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι και έχει ήδη 20 συμμετοχές φέτος, ήταν βασικό «γρανάζι», με 2 γκολ και 6 ασίστ στη σεζόν. Με την επιστροφή των Ίλιμαν Ντιαγιέ και Ιντρίσα Γκέγε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Μόγες έχει κάποιες επιλογές, αλλά η απουσία του Γκρίλις είναι... αισθητή για τα «Ζαχαρωτά».