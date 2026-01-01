Κράξιμο Κάραχερ σε Γιόκερες: «Δεν πρέπει να ξεκινάει βασικός, ο Ζεσούς είναι καλύτερος»
Ξεκάθαρη άποψη αναφορικά με το ποιος πρέπει να είναι ο βασικός σέντερ φορ της Άρσεναλ έχει σχηματίσει πλέον ο Τζέιμι Κάραχερ.
Ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ και πλέον τηλεσχολιαστής, μίλησε για το ζήτημα του επιθετικού στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, μετά το εμφατικό 4-1 επί της Άστον Βίλα, όπου ο Γκαμπριέλ Ζεσούς σκόραρε με το που πέρασε στο γήπεδο ως αλλαγή.
Πιο συγκεκριμένα, ο Κάραχερ σχολίασε πως ο Βίκτορ Γιόκερες δεν θα πρέπει να είναι βασικός στους ''Gunners'', όταν στο ρόστερ υπάρχουν στράικερ όπως ο Βραζιλιάνος (σσ Ζεσούς) ή ο Κάι Χάβερτς.
Συμπλήρωσε δε πως ο Ζεσούς είναι πιο ταχύς από τον Σουηδό, ενώ τόνισε πως είναι γενικότερα καλύτερος ποδοσφαιριστής, προκαλώντας «χαμό» στα social media. Για την ιστορία, ο Γιόκερες μετράει 7 γκολ σε 22 συμμετοχές, ο Ζεσούς ένα σε 5 ματς, καθώς απουσίαζε με τραυματισμό, ενώ ο Χάβερτς αγωνίστηκε για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν απέναντι στους ''Villans''.
🗣️ Jamie Carragher: "Viktor Gyökeres should not be starting for Arsenal when they have players like Gabriel Jesus & Kai Havertz. When Jesus is a bit more up to speed, he should be starting. He is a better player than Gyökeres - that's a fact." pic.twitter.com/OABPClAAim— Football Talk (@FootballTalkHQ) January 1, 2026
