Χριστούγεννα στην κορυφή δεν σημαίνουν πάντα και... πρωτάθλημα. Και η πρωτοπόρος Άρσεναλ το έχει καταλάβει σκληρά.

Το θέλει όσο τίποτα… Η Άρσεναλ περιμένει με ανυπομονησία το 2026, ευελπιστώντας πως θα καταφέρει - επιτέλους - να επιστρέψει στην κορυφή της Αγγλίας. Ο Μικέλ Αρτέτα και οι παίκτες του πάντως γνωρίζουν πολύ καλά πως αυτό μόνο απλή υπόθεση δεν είναι. Αλλά και το ότι το γεγονός ότι τα Χριστούγεννα τους βρίσκουν στην πρώτη θέση της Premier League δεν σημαίνει τίπιοτα.

Για την ακρίβεια, οι Gunners βιώνουν κάτι σαν… Χριστουγεννιάτικο εφιάλτη. Η τελευταία φορά που κατέκτησαν το πρωτάθλημα σε σεζόν που έκαναν γιορτές στην κορυφή ήταν το μακρινό 1947-48! Τις τελευταίες επτά, λοιπόν, απλά απογοητεύτηκαν στο φινάλε.

Οι πληγές των δύο προηγούμενων τέτοιων σεζόν άλλωστε είναι ακόμα ανοιχτές αφού μιλάμε για το 2022-23 και το 2023-24. Και στις δύο περιτπώσεις είδαν τη Μάντσεστερ Σίτι εν τέλει να κόβει πρώτη το νήμα και αυτή τη στιγμή αισθάνονται την ανάσα των Citizens στον σβέρκο τους, αφού τους έχουν μόλις στο -2.

Βέβαια, η κατάρα των Χριστουγέννων στην κορυφή δεν αφορά μόνο στην Άρσεναλ αλλά και γενικότερα στο πρωτάθλημα Αγγλίας. Για την ακρίβεια, από το 1888 κι έπειτα, ο πρωτοπόρος των Χριστουγέννων έγινες και πρωταθλητής μόνο 56 στις 126 φορές. Μιλάμε για το 44% των περιπτώσεων.

Συνήθως, λοιπόν, το να κάνει Χριστούγεννα μια ομάδα στην pole position της κούρσας στο τέλος δεν σημαίνει τίποτα. Η Άρσεναλ το γνωρίζει καλά, αλλά φέτος ευελπιστεί να βάλει τέλος στην… κατάρα της.