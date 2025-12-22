Αμορίμ: «Ο Μέινου πρέπει να παλέψει για την θέση του»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ σε πρόσφατες δηλώσεις του, μίλησε για τον Κόμπι Μέινου και τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον νεαρό παίκτη.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ταξίδεψε χθες (21/12) στο Μπέρμιγχαμ για να αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της Premier League, και ηττήθηκε με 2-1 χάρη στα δυο γκολ του Ρότζερς στο 45' και το 57' αντίστοιχα, με τους χωριάτες να σημειώνουν την 10η συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», Ρούμπεν Αμορίμ, στις δηλώσεις του πριν την έναρξη του αγώνα στάθηκε στον τρόπο που χρησιμοποιεί τους νεαρούς παίκτες από την ακαδημία και πιο συγκεκριμένα τον Κόμπι Μέινου, για τον οποίο ανέφερε μάλιστα πως «Πρέπει να παλεύει για την θέση του. Δεν είναι κακο να ξεκινάει από το πάγκο».

«Ο Κόμπι πρέπει να παλέψει για την θέση του. Νομίζω ότι δεν είναι κακό να βρίσκεσαι στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα 20 σου χρόνια. Θυμάμαι ότι ο (Κριστιάνο) Ρονάλντο ερχόταν από τον πάγκο, ο (Γουέιν) Ρούνεϊ ήταν μερικές φορές στον πάγκο. Ο (Χουάν Σεμπάστιαν) Βερόν δεν έπαιζε. Θυμάμαι όλη την ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν υπάρχει κανείς στον οποίο δεν συνέβη αυτό, οπότε ας συνεχίσουμε να προσπαθούμε να αποφύγουμε τις ανοησίες και τον θόρυβο».

«Πιστέψτε το ή όχι, θέλω απλώς να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει και να βοηθήσω τον Κόμπι να γίνει καλύτερος παίκτης. Δεν θέλω να δείξω τίποτα σε κανέναν. Απλώς λέω ότι προσπαθώ να κερδίζω παιχνίδια και να δείξω στους παίκτες ότι, αν κάνουν τα πράγματα σωστά, θα παίξουν ανεξάρτητα από το όνομα», συμπλήρωσε ο Πορτογάλος τεχνικός.

🗣️ Ruben Amorim: "Kobbie needs to fight for his job. Its not a bad thing to be on the bench of Manchester United at 20 years. I remember Ronaldo was on the bench, Rooney sometimes, Veron was not playing. I remember all this history, and the sky didn't fall. Let's try to avoid… pic.twitter.com/BkQNfpNpGb — Football Talk (@FootballTalkHQ) December 21, 2025

Πάντως τα σενάρια περί αποχώρησης του νεαρού παίκτη των ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοένα και φουντώνουν, με ομάδες της Serie A και συγκεκριμένα την Νάπολι να «καραδοκούν» και να είναι έτοιμοι να κάνουν προσφορά για την απόκτηση του παίκτη, ακόμη και με την μορφή δανεισμού.

Και ο Μέινου όμως φαίνεται πως πιέζει και εκείνος με την σειρά του για μία μεταγραφή τον Γενάρη, καθώς θέλει να πάει κάπου όπου θα παίζει, μιας και δεν είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο που τον χρησιμοποιεί ο Αμορίμ.