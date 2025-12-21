Η Άστον Βίλα τρόλαρε τη Γιουνάιτεντ: «Αυτός ο οπαδός της θα μπορούσε να είχε δυο κουρέματα»

Η Άστον Βίλα έκανε καζούρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τη μεταξύ τους νίκη, χρησιμοποιώντας τον viral οπαδό της που πασχίζει ακόμα για ένα... κούρεμα.

Το «τρένο» της Άστον Βίλα δεν σταμάτησε ούτε απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς με δυο γκολ του Ρότζερς να υπογράφουν την αναμέτρηση οι Villans επικράτησαν 2-1 και συνεχίζουν την καταδίωξη της πρωτοπόρου Άρσεναλ από το -3.

Παράλληλα ωστόσο έδωσαν συνέχεια και σε ένα τρελό σερί που επεκτάθηκε στις δέκα νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, επτά εκ των οποίων καταγράφονται σε επίπεδο Premier League. Μετά τη νέα τους νίκη πάντως οι Villans είχαν όρεξη για... πείραγμα κι έκαναν καζούρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χρησιμοποιώντας έναν viral οπαδό της της.

Ο λόγος για τον «United Strand» ο οποίος έχει καταφέρει να γίνει viral τους τελευταίους μήνες βάζοντας στοίχημα πως δεν θα κουρευτεί μέχρι η Γιουνάιτεντ να πανηγυρίσει πέντε νίκες στη σειρά.

«Αυτός ο οπαδός της Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να είχε δυο κουρέματα» ήταν το σχόλιο της Άστον Βίλα στα social media μετά την δέκατη σερί νίκη της, τη στιγμή που ο «United Strand» έχει να κουρευτεί από τον Οκτώβριο του 2024...