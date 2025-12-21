Η Άστον Βίλα πέτυχε την έβδομη διαδοχική της νίκη, επικράτησε 2-1 της Γιουνάιτεντ εντός έδρας και συνεχίζει να μένει στο κυνήγι της κορυφής.

Η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι γράφει ιστορία!!! Οι Βίλανς επικράτησαν 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντός έδρας και έφτασαν τις 10 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Παράλληλα, δεν είχαν πετύχει ποτέ ξανά στην Premier League επτά διαδοχικά τρίποντα. Ετσι, με αυτό το τρίποντο βρέθηκαν στο -3 από την κορυφή και κανείς δεν μπορεί να την εμποδίσει να ονειρεύεται τον τίτλο. Μπορεί οι Κόκκινοι να ήταν καλύτεροι, να είχαν ευκαιρίες, αλλά η αποχώρηση του Μπρούνο στο ημίχρονο λόγω τραυματισμού δεν τους άφησε να πάρουν κάτι περισσότερο.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε δυνατά στο ματς, πίεσε ψηλά, προσπάθησε να αναγκάσει την αντίπαλό της στο λάθος και είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς, αλλά το σουτ του Κούνια πέρασε άουτ. Η Βίλα απάντησε και στο 7' βρέθηκε μια ανάσα από την ισοφάριση, αλλά ο Λάμενς και ο Χέβεν με τρομερές τοποθετήσεις νίκησαν ΜακΓκιν και Γουόκτινς αντίστοιχα. Οι Κόκκινοι συνέχισαν να πιέζουν ψηλά, κυκλοφορούσαν σωστά και στο 22' βρέθηκαν κοντά στο γκολ, αλλά ο Σέσκο νικήθηκε από τον Μαρτίνες. Ο ρυθμός έπεσε και κάποιες ωραίες προσπάθειες των Κούνια, Τίλεμανς έδιναν χρώμα στην αναμέτρηση. H Mάντσεστερ είχε καταφέρει να «εγκλωβίσει», Ονάνα, Τίλεμανς, είχε τον έλεγχο, αλλά όχι και την αμυντική σταθερότητα. Ετσι, στο 45' ο Ρότζερς πήρε την μπάλα από τα πλάγια, ο Γιορό μάρκαρε με τα... μάτια και ο παίκτης της Βίλα με τρομερό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Ωστόσο, η αντίδραση ήταν άμεση και στην τελευταία φάση ήρθε η ισοφάριση. Ο Ντόργκου έκλεψε από τον Κας, μοίρασε στον Κούνια, ο οποίος υπέροχο πλασέ πέτυχε το 1-1.

Το β' μέρος άρχισε με τη Γιουνάιτεντ να παρουσιάζεται χωρίς τον Μπρούνο Φερνάντες, γεγονός που την επηρέασε δημιουργικά. Ο Μαρτίνες είχε καλή στιγμή στο 56', αλλά ένα λεπτό αργότερα ήρθε η φάση που έκρινε το ματς. Αδράνεια στην άμυνα της Μάντσεστερ και ο Ρότζερς με ιδανικό τελείωμα διαμόρφωσε το 2-1. Η Μάντσεστερ απάντησε με μεγάλη ευκαιρία του Ντόργκου, ενώ στο 67' ο Κούνια έχασε αυτά που δεν... χάνονται, μιας και η κεφαλιά του πέρασε άουτ από πολύ κοντά. Ο ίδιος παίκτης είχε ακόμα μια καλή στιγμή προς το τέλος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η Άστον Βίλα κράτησε το υπερπολύτιμο τρίποντο και απέδειξε πως είναι ικανή να βάλει πολύ δύσκολα σε Άρσεναλ και Σίτι.