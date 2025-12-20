Τότεναμ - Λίβερπουλ: Πού θα δείτε τις μάχες της Premier League
Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά 8 από τα 10 συνολικά παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής της Premier League διεξάγονται σήμερα (20/12), με τα Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/12) και Φούλαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ (22/12) να εξαιρούνται.
Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μπαίνει σε εορταστικό mood και θα μας προσφέρει ενδιαφέρουσες μάχες, από τις οποίες φυσικά ξεχωρίζει το ντέρμπι της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ (19:30, Novasports Premier League).
Νωρίτερα, η Τσέλσι έχει εκτός έδρας δοκιμασία στην έδρα της Νιουκάστλ (14:30, Novasports Premier League), ενώ στις 17:00 έχουμε 4 παιχνίδια, από τα οποία τα βλέμματα πηγαίνουν στο Μπράιτον - Σάντερλαντ (Novasports 4) λόγω Κωστούλα και στη μάχη της Μάντσεστερ Σίτι με τη Γουέστ Χαμ (Novasports Premier League).
Το μενού ολοκληρώνεται στις 22:00, με την πρωτοπόρο Άρσεναλ να αγωνίζεται στην έδρα της Έβερτον (Novasports Premier League) και τη Λιντς να φιλοξενεί την Κρίσταλ Πάλας (Novasports 4).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Νιουκάστλ - Τσέλσι (14:30, Novasports Premier League)
- Μάντσεστερ Σιτι - Γουέστ Χαμ (17:00, Novasports Premier League)
- Μπράιτον - Σάντερλαντ (17:00, Novasports 4)
- Γουλβς - Μπρέντφορντ (17:00, Novasports 5)
- Μπόρνμουθ - Μπέρνλι (17:00, Novasports Start)
- Τότεναμ - Λίβερπουλ (19:30, Novasports Premier League)
- Έβερτον - Άρσεναλ (22:00, Novasports Premier League)
- Λιντς - Κρίσταλ Πάλας (22:00, Novasports 4)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.