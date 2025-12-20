Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (20/12) αγώνων για την 17η αγωνιστική της Premier League.

Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά 8 από τα 10 συνολικά παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής της Premier League διεξάγονται σήμερα (20/12), με τα Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/12) και Φούλαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ (22/12) να εξαιρούνται.

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μπαίνει σε εορταστικό mood και θα μας προσφέρει ενδιαφέρουσες μάχες, από τις οποίες φυσικά ξεχωρίζει το ντέρμπι της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ (19:30, Novasports Premier League).

Νωρίτερα, η Τσέλσι έχει εκτός έδρας δοκιμασία στην έδρα της Νιουκάστλ (14:30, Novasports Premier League), ενώ στις 17:00 έχουμε 4 παιχνίδια, από τα οποία τα βλέμματα πηγαίνουν στο Μπράιτον - Σάντερλαντ (Novasports 4) λόγω Κωστούλα και στη μάχη της Μάντσεστερ Σίτι με τη Γουέστ Χαμ (Novasports Premier League).

Το μενού ολοκληρώνεται στις 22:00, με την πρωτοπόρο Άρσεναλ να αγωνίζεται στην έδρα της Έβερτον (Novasports Premier League) και τη Λιντς να φιλοξενεί την Κρίσταλ Πάλας (Novasports 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας