Δείτε τα πιθανά ζευγάρια των play-off για τη φάση των «16» του Conference League.

Η League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ να είναι η μεγάλη κερδισμένη της βραδιάς, αφού με την επική της ανατροπή επί της Κραϊόβα «τσέκαρε» την 3η θέση και προκρίθηκε απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Την οκτάδα συμπλήρωσαν επίσης Στρασβούργο, Ράκοφ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγιεκάνο, Σαχτάρ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας. Αυτές, μαζί με την Ένωση φυσικά, θα... περιμένουν τους αντιπάλους που θα προκύψουν από τον ενδιάμεσο γύρο των play-off στις ομάδες που τερμάτισαν από την 9η μέχρι την 24η θέση. Τα ακριβή ζευγάρια θα γίνουν γνωστά στις 27 Ιανουαρίου, όταν θα λάβει χώρα η σχετική κλήρωση, με τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης να χωρίζονται σε δύο μονοπάτια.

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις για τα play-off πριν τη φάση των «16»: