Το Στρασβούργο ολοκλήρωσε ιδανικά τη League Phase του Conference League στην κορυφή. Δεν έκανε το ίδιο και η Κρίσταλ Πάλας, που έμεινε εκτός της πρώτης οκτάδας.

Η παρθενική παρουσία του Στρασβούργου σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με καλύτερο τρόπο. Ο γαλλικός σύλλογος επιβεβαίωσε τη δυναμική του και τερμάτισε πρώτος και καλύτερος στο Conference League. Τούτο το κατάφερε επειδή έκλεισε νικηφόρα το πρώτο σκέλος της διοργάνωσης. Μέσα στην Αλσατία, επικράτησε 3-1 της Μπρέινταμπλικ και έκανε τη δουλειά. Νάνασι, Γκοντό και Ενσίσο πέτυχαν τα τρία γκολ.

Αντίθετα, η Κρίσταλ Πάλας δεν μπόρεσε να δικαιώσει τις προσδοκίες και έμεινε εκτός της πρώτης οκτάδας, πράγμα που σημαίνει πως δεν θα γλιτώσει τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο. Οι Αετοί δεν μπόρεσαν να νικήσουν μέσα στην έδρα τους την Κουόπιο και με την ισοπαλία 2-2 δεν τελείωσαν με τον τρόπo που θα ήθελαν τη League Phase.

Την πρώτη οκτάδα συμπλήρωσαν οι Ράκοφ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγιεκάνο, Σαχτάρ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής του Conference League:

ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2

ΑΕΚ Λάρνακας - Σκεντίγια 1-0

Άλκμααρ - Γιαγκελόνια 0-0

Τσέλιε - Σέλμπουρν 0-0

Κρίσταλ Πάλας - Κουόπιο 2-2

Ντινάμο Κιέβου - Νόα 2-0

Λωζάνη - Φιορεντίνα 1-0

Λέγκια - Λίνκολν 4-1

Μάιντς - Σάμσουνσπορ 2-0

Ομόνοια - Ράκοφ 0-1

Ράγιο Βαγιεκάνο - Ντρίτα 3-0

Σαχτάρ - Ριέκα 0-0

Σάμροκ - Χάμρουν 3-1

Σίγκμα - Λεχ Πόζναν 1-2

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Χάκεν 1-0

Σπάρτα Πράγας - Αμπερντίν 3-0

Στράσβουργο - Μπρέινταμπλικ 3-1

Ζρίνσκι - Ραπίντ 1-1

Η τελική βαθμολογία του Conference League