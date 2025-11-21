Εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο για να αφοσιωθεί στη Νομική 19χρονος ανερχόμενος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι εκπλήσσοντας άπαντες με την... ακαδημαϊκή του επιλογή.

Αθλητισμός ή ακαδημαϊκή ζωή, ποδόσφαιρο ή Νομική; Για τον 19χρονο Χαν Γουίλχοφτ-Κινγκ η επιλογή ήταν το Πανεπιστήμιο! Ίσως σε λίγα χρόνια να τον προπονούσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά αυτό αποτελεί παρελθόν, ανεπιστρεπτί.

Ενταγμένος στην U21 της Μάντσεστερ Σίτι εδώ και έναν χρόνο, ο Γουίλχοφτ-Κινγκ φαινομενικά είχε όλο το μέλλον μπροστά του. Ωστόσο ο ίδιος, πήρε μία τεράστια απόφαση: Να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο και να σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν έκανε τυχαία αυτή τη... στροφή. Ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς, αλλά αυτός δεν ήταν ο μόνος λόγος πίσω από την απόφασή του.

«Η εύκολη απάντηση είναι ότι οι οι τραυματισμοί μου αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα. Όμως ένιωσα ότι χρειαζόμουν κάτι περισσότερο, κυρίως πνευματικά. Μπορεί να ακούγεται επιτηδευμένο, αλλά δεν είναι έτσι. Πάντα ένιωθα ότι δεν είχα αρκετή... διέγερση για το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, το αγαπώ, αλλά ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω περισσότερα», εξηγεί ο ίδιος.

Μόλις στα έξι του χρόνια, ο Γουίλχοφτ-Κινγκ εντάχθηκε στην ακαδημία της Τότεναμ, ενώ μάλιστα λίγο αργότερα έφτασε να αγωνιστεί μέχρι και με την U16 της Αγγλίας. Ωστόσο, τη σεζόν 2021/2022 άρχισε να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Η απόδοσή του επηρεάστηκε και σαν να μην έφτανε αυτό, τα προβλήματα δεν έλεγαν να τον αφήσουν.

This is actually a crazy story! 😱



Man City Academy player Han Willhoft-King has retired from football at just 19 to pursue a law degree at Oxford University! 📚



He joined Tottenham at just 6 years old, rose through the academy as one of England’s top midfield prospects, and… pic.twitter.com/Ai0znCvWYr — Man City Fever (@mancityfever2) November 20, 2025

«Κερδίζεις καλά λεφτά από το ποδόσφαιρο. Αλλά για πόσο θα το απολάμβανα; Δεν ήμουν σίγουρος. Εξάλλου, στην καλύτερη περίπτωση, παίζεις για 10, 15 χρόνια. Και μετά, τι;», παραδέχθηκε ο 19χρονος που πλέον κάθεται σε έδρανα, έχοντας αφήσει πίσω του τα γήπεδα.